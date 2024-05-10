Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Mayıs 2024 20:52
Haciz icra konusu

Merhaba dostlar malesef bir takım sıkıntılardan dolayı hacizlik oldum bankalardan.Şu an bankanın birisi haciz işlemlerini başlattı ve maaşa haciz konması için gerekli yazıları yazmış ne zaman başlanır haciz işlemine bilmiyorum.Bugün e devletten gördüğüm kadarıyla da ev icrası için dilekçe yazmış banka avukatı bununla alakalı evime gelen olursa olursa herhangi birşey alınabilir mi ? Daire kapısını açmasam ne yapabilirler yardımcı olabilecek var mı bu süreçle alakalı . Allah kimseyi düşürmesin bu durumlara.


spartalı77
Aday Memur
10 Mayıs 2024 21:32

Avukatın talebini hakim onaylamış mı peki ?


takla-atma
Şube Müdürü
10 Mayıs 2024 22:21
ev haczi değil eşya haczidir tamamen göz korkutmak için yapılır.Hicbir avukat maaş haczi varken eşya haczetmekle uğraşmaz.Bu konuda canını sıkma,ama maaş haczi gelir ona yapacak birşey yok

spartalı77
Aday Memur
10 Mayıs 2024 22:27
sırada ki alacaklı yapmış devrem.
takla-atma, 4 saat önce
ev haczi değil eşya haczidir tamamen göz korkutmak için yapılır.Hicbir avukat maaş haczi varken eşya haczetmekle uğraşmaz.Bu konuda canını sıkma,ama maaş haczi gelir ona yapacak birşey yok

spartalı77
Aday Memur
10 Mayıs 2024 22:28
ama arkadaş tam olarak da anlatamamış. gibi sanki avukatın talebi var ama eşya haczi mi taşınmaz haczi mi ? hakim onaylamış mı onaylamamış mı
takla-atma, 4 saat önce
ev haczi değil eşya haczidir tamamen göz korkutmak için yapılır.Hicbir avukat maaş haczi varken eşya haczetmekle uğraşmaz.Bu konuda canını sıkma,ama maaş haczi gelir ona yapacak birşey yok

Fedaral03
Aday Memur
10 Mayıs 2024 22:50

Hangi banka ?


Mustafa60
Memur
10 Mayıs 2024 23:03
Gelmezler gelselerde geldikleri gibi giderler. hacize gelirlerse icra memuru haricinde karşı tarafın avukatının eve girmesini istemediğini beyan et. ÖDEME İÇİN KESİNLİKLE SÖZ VERME. EVRAK İMZALAMA. sıradaki de sırasını beklesin. 4/1 den fazlasını kesemezler. sen haricinde başka birisini arayıp borcunu söylerlerse şikayetçi ol. ordan aldığın tazminat ile borçlarını öde
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