Haciz icra konusu

ama arkadaş tam olarak da anlatamamış. gibi sanki avukatın talebi var ama eşya haczi mi taşınmaz haczi mi ? hakim onaylamış mı onaylamamış mı

ama arkadaş tam olarak da anlatamamış. gibi sanki avukatın talebi var ama eşya haczi mi taşınmaz haczi mi ? hakim onaylamış mı onaylamamış mı

takla-atma, 4 saat önce ev haczi değil eşya haczidir tamamen göz korkutmak için yapılır.Hicbir avukat maaş haczi varken eşya haczetmekle uğraşmaz.Bu konuda canını sıkma,ama maaş haczi gelir ona yapacak birşey yok