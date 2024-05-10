Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


10 Mayıs 2024 20:56
2023/2 ataması
8 ocakta açıklandı, üniversiteye atandım. (ki halihazırda 4Bliydim ve istifa ettim). Bugün 10 mayıs, hala aramadılar. arıyorum işlemler devam ediyor deniyor. atama işlemi ile alakalı yasal süreç vs yok mu? ben bir şey bulamadım ama 4 ayı geçti :(

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