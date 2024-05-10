2023/2 ataması

8 ocakta açıklandı, üniversiteye atandım. (ki halihazırda 4Bliydim ve istifa ettim). Bugün 10 mayıs, hala aramadılar. arıyorum işlemler devam ediyor deniyor. atama işlemi ile alakalı yasal süreç vs yok mu? ben bir şey bulamadım ama 4 ayı geçti :(

8 ocakta açıklandı, üniversiteye atandım. (ki halihazırda 4Bliydim ve istifa ettim). Bugün 10 mayıs, hala aramadılar. arıyorum işlemler devam ediyor deniyor. atama işlemi ile alakalı yasal süreç vs yok mu? ben bir şey bulamadım ama 4 ayı geçti :(