Şehit edilen öğretmenimize Allah rahmet eylesin... Sadece kızdığım nokta öldüren taraf terör örgütü olunca mesela Aybüke ogretmen gibi şehit edilince sesini çıkarmayanlar sus pus olanlar neden o zaman da eylem iş birakma yapmadılar acaba

Şehit edilen öğretmenimize Allah rahmet eylesin... Sadece kızdığım nokta öldüren taraf terör örgütü olunca mesela Aybüke ogretmen gibi şehit edilince sesini çıkarmayanlar sus pus olanlar neden o zaman da eylem iş birakma yapmadılar acaba