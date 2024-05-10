Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Mayıs 2024 21:35
Ogretmen
Şehit edilen öğretmenimize Allah rahmet eylesin... Sadece kızdığım nokta öldüren taraf terör örgütü olunca mesela Aybüke ogretmen gibi şehit edilince sesini çıkarmayanlar sus pus olanlar neden o zaman da eylem iş birakma yapmadılar acaba

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