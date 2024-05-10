Birşey bilmiş gelmiş değil bu olayda bile siyasi bir durum var eylemi ilk başlatan zaten eğitim sen dusun artık gerisini öldüren şerefsiz mülteci diye siyasi propaganda peşinde dediğim neden terör orgutu olunca eğitim seniniz bir açıklama yapmaz bırak eylemi açıklama yapmaz salağa anlatır gibi anlattım anlamisimdir artık yani boşuna icat bulmuş kelimelerle Sow yapma aslan parcasi

Birşey bilmiş gelmiş değil bu olayda bile siyasi bir durum var eylemi ilk başlatan zaten eğitim sen dusun artık gerisini öldüren şerefsiz mülteci diye siyasi propaganda peşinde dediğim neden terör orgutu olunca eğitim seniniz bir açıklama yapmaz bırak eylemi açıklama yapmaz salağa anlatır gibi anlattım anlamisimdir artık yani boşuna icat bulmuş kelimelerle Sow yapma aslan parcasi