Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Mayıs 2024 22:16
Eylem
Şehit Öğretmenimize Allah rahmet eylesin Tek merak ettigim konu AYBUKE öğretmen gibi öldüren şehit eden TEROR ORGUTU olunca neden kimsenin sesi çıkmadı sus pus olup eylem yapma ihtiyacı duymadi

difficulties
Daire Başkanı
10 Mayıs 2024 22:27

Toplumda böyle tipler var. Çok acayip bir şey bulmuş gibi çıkıp geliyor. Kendi kafasına yatıyor herhalde. Enteresan.


pls.njdt
Aday Memur
10 Mayıs 2024 22:38
Birşey bilmiş gelmiş değil bu olayda bile siyasi bir durum var eylemi ilk başlatan zaten eğitim sen dusun artık gerisini öldüren şerefsiz mülteci diye siyasi propaganda peşinde dediğim neden terör orgutu olunca eğitim seniniz bir açıklama yapmaz bırak eylemi açıklama yapmaz salağa anlatır gibi anlattım anlamisimdir artık yani boşuna icat bulmuş kelimelerle Sow yapma aslan parcasi
difficulties, 1 saat önce

Toplumda böyle tipler var. Çok acayip bir şey bulmuş gibi çıkıp geliyor. Kendi kafasına yatıyor herhalde. Enteresan.


difficulties
Daire Başkanı
10 Mayıs 2024 23:00

Git ötede ağla.

pls.njdt, 1 saat önce
Birşey bilmiş gelmiş değil bu olayda bile siyasi bir durum var eylemi ilk başlatan zaten eğitim sen dusun artık gerisini öldüren şerefsiz mülteci diye siyasi propaganda peşinde dediğim neden terör orgutu olunca eğitim seniniz bir açıklama yapmaz bırak eylemi açıklama yapmaz salağa anlatır gibi anlattım anlamisimdir artık yani boşuna icat bulmuş kelimelerle Sow yapma aslan parcasi

pls.njdt
Aday Memur
10 Mayıs 2024 23:13
Ben değil de bence senin ötede değil hatta ülke dışında ağla çünkü sen ve senin gibiler bu zihniyetsizler eylem yapan terörist olunca mutlu oluyordur muhtemel ki yazımdan rahatsız olmuş
difficulties, 56 dk. önce

Git ötede ağla.


difficulties
Daire Başkanı
10 Mayıs 2024 23:26

tüm sendikalar karar almış. şiddete karşı öğretmen için bir şeyler yapma derdinde. senin karın ağrın nedir? utanmadan tüm öğretmenlere terörist demeye getiriyorsun. pkk yapınca öğretmenler sessiz kalıyor. o zaman öğretmenler terörist diyorsun. sendikalarda terör destekçisi mi sana göre?

pls.njdt, 43 dk. önce
Ben değil de bence senin ötede değil hatta ülke dışında ağla çünkü sen ve senin gibiler bu zihniyetsizler eylem yapan terörist olunca mutlu oluyordur muhtemel ki yazımdan rahatsız olmuş

pls.njdt
Aday Memur
10 Mayıs 2024 23:32
Öğretmenlere demiyorum hepsi baş tacı tabiki eğitim sen üyeleri hariç sadece bu tepki neden terör eylemlerinde olmuyo burda öğretmenleri kullanıp mülteci adı altında siyasi rant evrilme pesindeler sizde maşa sadece
difficulties, 30 dk. önce

tüm sendikalar karar almış. şiddete karşı öğretmen için bir şeyler yapma derdinde. senin karın ağrın nedir? utanmadan tüm öğretmenlere terörist demeye getiriyorsun. pkk yapınca öğretmenler sessiz kalıyor. o zaman öğretmenler terörist diyorsun. sendikalarda terör destekçisi mi sana göre?


difficulties
Daire Başkanı
10 Mayıs 2024 23:43

Yav bırak. Eylemi yapan kim? Öğretmenler. Sendika gözetimi var mı. Yok. PKK şehit edince eylem yapmayan öğretmenler ırakli edince eylem yapıyor diyorsun. Sonra da eylem yapan terörist olunca mutlu oluyorsunuz diyorsun. Tüm öğretmenlere terörist destekçisi diyorsun.


pls.njdt
Aday Memur
10 Mayıs 2024 23:49
son cumlwn hariç aynen öyle diyorum zoruna mı gitti
difficulties, 13 dk. önce

Yav bırak. Eylemi yapan kim? Öğretmenler. Sendika gözetimi var mı. Yok. PKK şehit edince eylem yapmayan öğretmenler ırakli edince eylem yapıyor diyorsun. Sonra da eylem yapan terörist olunca mutlu oluyorsunuz diyorsun. Tüm öğretmenlere terörist destekçisi diyorsun.

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