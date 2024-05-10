hemşire becayiş

becayiş yapmak istiyorum ama aynı kıdemde biriyle mi yapabiliyoruz sadece bizde daha uzun süre çalışmış biriyle becayiş olur mu

becayiş yapmak istiyorum ama aynı kıdemde biriyle mi yapabiliyoruz sadece bizde daha uzun süre çalışmış biriyle becayiş olur mu