Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Mayıs 2024 22:43
hemşire becayiş
becayiş yapmak istiyorum ama aynı kıdemde biriyle mi yapabiliyoruz sadece bizde daha uzun süre çalışmış biriyle becayiş olur mu

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