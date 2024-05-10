Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


10 Mayıs 2024 22:49
Yilin annesi AYTEN ANNE olsun

Neden mi?Dün bir haber okudum yüreğim parcalandi.Hindistanda cani anne baba vakasi.


gazanya
Daire Başkanı
10 Mayıs 2024 22:50

Sağır ve dilsiz olan 6 yadindaki kızını timsshlarin oldugu nehre atmislar..


gazanya
Daire Başkanı
10 Mayıs 2024 22:52

Koyde 3 cocukluydu ayten anne.cocuklarinin biri dogustan sagir ve dilsiz,digerinde kekemelik var,digeri saglikliydi.


gazanya
Daire Başkanı
10 Mayıs 2024 22:54

İşaretlerin dilini öğrenmişti AYTEN ANNE.Sagir ve dilsiz olan kızıyla isaretlerle anlasirdi.


gazanya
Daire Başkanı
10 Mayıs 2024 22:57

Adeta SESSIZ SINEMA ydi AYTEN anne.TRTnin isaretlerle anlatan spikeri sanardiniz.


gazanya
Daire Başkanı
10 Mayıs 2024 22:58

Dünkü haberi okuduktan sonra Ayten anbe aklima geldi.


gazanya
Daire Başkanı
10 Mayıs 2024 23:01

Sagir ve dilsiz olan kızı 44 yasinda suan.En son nisanliydi kızı.


gazanya
Daire Başkanı
10 Mayıs 2024 23:03

Cocuklarini timsahlara yem etmedi.


gazanya
Daire Başkanı
10 Mayıs 2024 23:05

O aklima geldi dünkü haberi okuyunca.


gazanya
Daire Başkanı
10 Mayıs 2024 23:06

Bu nedenle yılın annesinin adı Ayten olsun..

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