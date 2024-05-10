Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Mayıs 2024 22:54
MEB'den Belediye ye geçiş hakkında.
Meb'de 5/3 dereceden Belediye'deki 3/1 Vhki kadrosuna geçiş yapılabilir mi?

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