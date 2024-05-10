Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Mayıs 2024 23:49
VAKIFBANK KARI

VakıfBank'ın net karı, 2024 ilk çeyreğinde 12 milyar 23 milyon TL oldu.

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesiHavuz TayiniYeni kurulan mahkemeler hakkında - 3 Mayıs 2024Havuz Tayininde Bol Bol İdari Yargı YazınKatip Maaşları Hakkında...Biraz Dertleşelim. Mübaşir açısından hangi mahkeme iyiBayramlarda idari izin konusunda fikrinizi merak ediyorumhavuz tayininde hangi puan geçerliÜcretsiz izne ayrılan kadrolu personelin eşine eş yardımı yapılır mı maddede maas almaması diyor sig

Sözlük

Bi mola 1 vedat sakman 1 engelli oğlunu timsahlara atan anne 3 Basiretli tacir 1 yedi bela hüsnü 1 Nesrin Sipahi 2 delusion 1 haşlanmak 1 kayrak taşı 1 william leonard pickard 1

Son Haberler

Otomobilin ters yönde gitmesi sonucu yaşanan kazada 2 kişi öldüDijital dönüşümde en çok eleman ihtiyacı duyulan mesleklerDışişleri: Uluslararası toplumu Filistin Devleti'ni tanımaya çağırıyoruzEv sahibine haber vermeden evi boşaltan kiracı, ekipleri harekete geçirdiAhırdaki hayvanların bakımını yapmayan oğlunu öldürdü

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?