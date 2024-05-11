Proje okulu ataması iptal edilebiliyor mu?

öncelikle hayatını kaybeden meslektaşımızı saygıyla anıyorum.

arkadaşlar bilsem sınavlarına girdim ama ümitsizdim puanım düşük atanamam diye deneme amaçlı girmiştim... bu arada proje okullarına da başvurdum, birkaç proje yapıp bilseme tekrar başvurmayı düşünerek.. Fakat bilsem mülakatım güzel gibi geçti doğrusu, ümitlendim ya bilsem olursa diye... ama bugün atama sonucunda gördüm ki tercih ettiğim proje okullarından birine de atanmışım :D

çarşı baya karıştır anlayacağınız. bilen biri varsa lütfen yardım edebilir mi? eğer bilsem kazanırsam proje okulu atamasını iptal etme gibi bir hakkım var mıdır?