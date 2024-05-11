Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Mayıs 2024 03:54
il mem ve ödsgm sınav senaryoları farklı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ ) Okullarda yapılacak ortak yazılı sınavların soruları konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanır. Konu soru dağılım tablosu il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü ile birlikte oluşturulur.diyor.

Buna göre il mem senaryolarını kullanmak zorunda mıyız?Ölçme değerlendirme genel müdürlüğünün yayımladığı 2 senaryodan birini kullanma imkanımız var mı.İlla ki il senaryosunu mu uygulamak zorundayız.İlin ve ölçme genel müdürlüğünün yayımladığı senaryolar farklı.

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