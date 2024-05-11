merhaba arkadaşlar birşey sormak istiyorum bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim şehit gazi yakını bir kamu personeli kurumlar arası naklen atama yapmak istiyor. bunun kanunda yeri varmı? teşekkürler şimdiden

merhaba arkadaşlar birşey sormak istiyorum bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim şehit gazi yakını bir kamu personeli kurumlar arası naklen atama yapmak istiyor. bunun kanunda yeri varmı? teşekkürler şimdiden