Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Mayıs 2024 04:07
kurumlar arası naklen atama
merhaba arkadaşlar birşey sormak istiyorum bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim şehit gazi yakını bir kamu personeli kurumlar arası naklen atama yapmak istiyor. bunun kanunda yeri varmı? teşekkürler şimdiden

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