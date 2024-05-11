KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Mayıs 2024 10:08
Kpss deneme soru bankası önerisi ve matematik çalışma yöntem önerisi (yardim)

Her türlü önerilere açık olmakla beraber ben de kendimce önerilerde bulunayım.

Türkçe kronometre limit tyt paragraf soru bankasi deneme

Tarih Cüneyt atandiran ve tarihin pusulasi

Matematik kpss pusula

Coğrafya kesinlikle doktrin deneme ve soru bankasi Mehmet eğit ve hakan bileyen. (Bu üçü ile inanın çok ilerleme kaydedersiniz coğrafyada önerilerimi dikkate almanızı isterim)

Vatandaslik hangi kaynağı cozseniz de aynı kelimelelere hakim olmak önemli

Matematik konusunda zayıfım açıkçası 10 15 netlerdeyim Aralık olarak ve tekrar yapınca da zayıf kalıyorum özellikle carpanlara ayirma konusunu soru içinde hiç yapamıyorum sadece temel noktalarda kullanıyorum video çözümlü soru kaynağı websitesi önerinize açığım ve çalışma yöntemi konusunda ne yapmalıyım sizce nasıl bir yol izlemeliyim?

Öneri isteyen arkadaşlar için matematikchi websitesini öneririm bu tarz başka site varsa lütfen önerin


Gakupo
Memur
11 Mayıs 2024 10:10

Deneme konusunda da önerileriniz varsa açığım kaynak varsa da öyle

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