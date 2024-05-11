Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Mayıs 2024 10:17
mahkeme kararları

dün idare mahkemesi kararları adı altında başlık açtım ama kapatılmış bilgi alışverişimiz mi kısıtlanıyor anlamadım


Jamyo2015li
Memur
11 Mayıs 2024 10:43

aynen hocam öyle konular kapatılıyor buda kapatılaca muttemelen polis insanmı, meslekten soğudum gibi vb. saçma sapan konular silinmez ama idare mahkeme kararları mahkeme kararları insanların asıl dertlerı olan konular hemen itinayla sılınır, bunu bir stem olarak yazıyorum bunu okuyan admıne saygısızlık babında yazmıyorum sadece bir stemdır.


Yumruk5840
Şef
11 Mayıs 2024 10:53

polisin derdini sadece maaş ve tayin olarak algılıyor demekki memurlar.net abidik gubidik bir sürü konu var onlar kapatılmaz mahkeme kararları adı altında başlık açınca kaldırılıyor ayıp ya bu dünya kimseye kalmaz bu hükümete de yalakalarına da kalmaz


TomrisHan37
Şef
11 Mayıs 2024 11:01
bana özelden yazar mısınız
Yumruk5840, 3 saat önce

polisin derdini sadece maaş ve tayin olarak algılıyor demekki memurlar.net abidik gubidik bir sürü konu var onlar kapatılmaz mahkeme kararları adı altında başlık açınca kaldırılıyor ayıp ya bu dünya kimseye kalmaz bu hükümete de yalakalarına da kalmaz

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