Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Mayıs 2024 10:31
Proje okuluna ataması olan biri il içinde tercih yapabilir mi

Arkadaşım proje okuluna atanmış ama il içinde de tercih yapmak istiyor bu mümkün mü yapabilir mi ? Yapamazsa bir daha ne zaman tercih yapabilir ?


Memleketinogretmeni
Şef
11 Mayıs 2024 10:35

3 yıl sonra


Yalovalıyız
Aday Memur
11 Mayıs 2024 10:39

Bu sene veya proje okulunda 3 sene doldurmadan il içi tercih yapamaz doğru mu ? Kesin mi bu bilgi.

Memleketinogretmeni, 3 saat önce

3 yıl sonra

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