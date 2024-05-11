Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Mayıs 2024 10:31
Kadrolu Aday Memurluktan İstifa Sonrası Yeni KPSS Puanı ile Atanma
Kadrolu aday memurken istifa edip tekrar KPSS sınavına girip gerekli başvuru şartlarını tamamladıktan sonra adayken istifa ettiği bakanlık dışında farklı bi bakanlığa kadrolu olarak atanabilir mi? Aday memurların sadece istifa ettiği bakanlığa geri dönmesiyle kast edilen dilekçeyle sınavsız bir şekilde başvuru anlamında mı yoksa bahsettiğim gibi KPSS puanıyla tekrardan atanmak istenirse yalnızca aday memur istifa ettiği bakanlığa mı atanabiliyor?

Çok Yazılan Konular

ÖMK uzman ve başöğretmenlikEnflasyon RaporuBügün Açıklanan Enflasyone Göre Temmuz ZammıMerkez bankası enflasyon beklentisiTGRT haber 2 milyon memur işten çıkarılsın diyorUzman ve başöğretmenlik süresi müjde!Memurların Çözüm Bekleyen SorunlarıSeçim Görevlilerinin Ücretleri Ne Zaman Yatar?Mayıs 2024 enflasyon tahmini ve yapılan zamları alalım Mayıs enflasyonu pik yapacak.

Sözlük

GÜMÜŞ 1 vinç 1 kalp çarpıntısı 1 değinmek 1 psikolojik bir tespit bırak 1 inç 1 gözlüksüzlük özlemi 1 sistem çalışmıyor 2 iş yerinde çalışma masamdan kaybolan kalemler 1 kadavra köpeği 2

Son Haberler

93 yaşında anne 60 yıldır engelli çocuklarına bebek gibi bakıyorSağlıkçı iki anne doktor çocuklarıyla aynı hastanede görev yapıyorBodrum'da kanlı gece; 1 ölü, 2 yaralıBeş çocuk annesi üniversite hayalini gerçekleştirmek için 120 kilometre yol kat ediyorBakanı Kacır, engelleri aşan ilk Türk uzay mühendisini tebrik etti

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?