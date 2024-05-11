Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


11 Mayıs 2024 11:09
iç kaynaktan astsubaylık
merhaba arkadaşlar tsk da 5 yıldır sözleşmeli uzman çavuş olarak görev yapıyorum iç kaynaktan astsubaylık kazandım eğitim döneminde ne zamana kadar istifa edip uzmanlığa geri sönme hakkımız mevcut bilgisi olan yardımcı olabilir mi

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