Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


11 Mayıs 2024 11:39
Kadrolu aday memurken istifa edip yeni kpss puanıyla kadrolu atanılabilir mi
Kadrolu aday memurken istifa edip tekrar KPSS sınavına girip gerekli başvuru şartlarını tamamladıktan sonra adayken istifa ettiği bakanlık dışında farklı bi bakanlığa kadrolu olarak atanabilir mi? Aday memurların sadece istifa ettiği bakanlığa geri dönmesiyle kast edilen dilekçeyle sınavsız bir şekilde başvuru anlamında mı yoksa bahsettiğim gibi KPSS puanıyla tekrardan atanmak istenirse yalnızca aday memur istifa ettiği bakanlığa mı atanabiliyor?

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