Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Mayıs 2024 11:45
Gys ler

Kamera çekimi olmadan yapılan sözlü gy sınavları sakıncaları birçok açıdan görmezden gelemeyecek kadar önemlidir. Öncelikle, sözlü iletişimde kişiler arasındaki beden dili ve jestlerin uygun bir şekilde yansıtılması oldukça kritik bir noktadır. Kamera çekimi olmadan, bu önemli detaylar göz ardı edilerek yanlış anlamalara ve iletişim karmaşalarına neden olunabilir. Ayrıca, kamera çekimi olmadan yapılan sözlü gy sınavları kayıt altına alınacak herhangi bir delil olmaması, ilerleyen zamanlarda ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde büyük sorunlar yaratabilir. Dolayısıyla, kamera çekimi olmadan yapılan sözlü sınavlar eksiklikler ve sakıncalar, iletişimdeki doğru anlamayı ve güvenilirliği zedeleme potansiyeline sahiptir.

Çok Yazılan Konular

ÖMK uzman ve başöğretmenlikEnflasyon RaporuBügün Açıklanan Enflasyone Göre Temmuz ZammıMerkez bankası enflasyon beklentisiTGRT haber 2 milyon memur işten çıkarılsın diyorUzman ve başöğretmenlik süresi müjde!Memurların Çözüm Bekleyen SorunlarıSeçim Görevlilerinin Ücretleri Ne Zaman Yatar?Mayıs 2024 enflasyon tahmini ve yapılan zamları alalım Mayıs enflasyonu pik yapacak.

Sözlük

semaver 1 dinç 1 ley hatları 1 ben bu yaz neredeydim 2 plüton kova 1 ibrahim kapaklıkaya 1 paranın değer kaybetmesi 1 inç 1 pirinç 1 yedi bela hüsnü 1

Son Haberler

93 yaşında anne 60 yıldır engelli çocuklarına bebek gibi bakıyorSağlıkçı iki anne doktor çocuklarıyla aynı hastanede görev yapıyorBodrum'da kanlı gece; 1 ölü, 2 yaralıBeş çocuk annesi üniversite hayalini gerçekleştirmek için 120 kilometre yol kat ediyorBakanı Kacır, engelleri aşan ilk Türk uzay mühendisini tebrik etti

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?