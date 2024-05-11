trafik cezası hk

trafik cezaları ev adresine değilde e tebligat ile yapılması hakkında yönetmelik hükümleri kapsamında Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, araç tescil plakalarına düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanakları, Hazine ve Maliye Bakanlığının teknik altyapısı üzerinden araç sahiplerinin sisteme kayıtlı e-Posta hesaplarına gönderilecek. e-Tebligat almak isteyen ancak Hazine ve Maliye Bakanlığında kayıtlı uygun e-Posta adresi olmayan araç sahipleri, GİB'na başvurarak veya www.gib.gov.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. deniliyor yine de ev adresine tebligat yapılır mı acaba ?? ev adresine tebligat gelmesini istemiyorum

trafik cezaları ev adresine değilde e tebligat ile yapılması hakkında yönetmelik hükümleri kapsamında Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, araç tescil plakalarına düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanakları, Hazine ve Maliye Bakanlığının teknik altyapısı üzerinden araç sahiplerinin sisteme kayıtlı e-Posta hesaplarına gönderilecek. e-Tebligat almak isteyen ancak Hazine ve Maliye Bakanlığında kayıtlı uygun e-Posta adresi olmayan araç sahipleri, GİB'na başvurarak veya www.gib.gov.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. deniliyor yine de ev adresine tebligat yapılır mı acaba ?? ev adresine tebligat gelmesini istemiyorum