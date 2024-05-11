Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Mayıs 2024 11:57
trafik cezası hk
trafik cezaları ev adresine değilde e tebligat ile yapılması hakkında yönetmelik hükümleri kapsamında Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, araç tescil plakalarına düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanakları, Hazine ve Maliye Bakanlığının teknik altyapısı üzerinden araç sahiplerinin sisteme kayıtlı e-Posta hesaplarına gönderilecek. e-Tebligat almak isteyen ancak Hazine ve Maliye Bakanlığında kayıtlı uygun e-Posta adresi olmayan araç sahipleri, GİB'na başvurarak veya www.gib.gov.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. deniliyor yine de ev adresine tebligat yapılır mı acaba ?? ev adresine tebligat gelmesini istemiyorum

hakkaripolisi34
Daire Başkanı
11 Mayıs 2024 12:03

yapılabilir ev adresine


delisaçması
Şef
11 Mayıs 2024 12:04
yönetmeliğe göre yapılmaması gerekiyor e tebligatım var çünkü yapılmaması gerek miyir mu bunu nereden net öğrenebilirim
hakkaripolisi34, 1 saat önce

yapılabilir ev adresine


delisaçması
Şef
11 Mayıs 2024 12:55
.

Ankaralımemur41
Memur
11 Mayıs 2024 13:10
ceza yazan memurlar mesela ben , şimdilik o anki canım nasıl istiyosa o an öyle yazıyoruz.Yani e tebligatta olur veya çıktı alıp adresede gönderebilirim.Şuan e tebligat zorunludur kararı gelmeden memur kafasına göre tebliğ eder
delisaçması, 1 saat önce
yönetmeliğe göre yapılmaması gerekiyor e tebligatım var çünkü yapılmaması gerek miyir mu bunu nereden net öğrenebilirim

delisaçması
Şef
11 Mayıs 2024 13:14
yönetmelik var ama uygulmada böyle durumu istemek için cezanın yazıldığı yerdeki trafik şubeyle mi irtibata geçip e tebligat ile yapılmasını isteyebilir miyim
Ankaralımemur41, 19 dk. önce
ceza yazan memurlar mesela ben , şimdilik o anki canım nasıl istiyosa o an öyle yazıyoruz.Yani e tebligatta olur veya çıktı alıp adresede gönderebilirim.Şuan e tebligat zorunludur kararı gelmeden memur kafasına göre tebliğ eder
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

1 Mayıs ödüllendirme yazısı2024 genel atama dönemiEgm fetö idari soruşturmaDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı4 gruplu 12/36 çalışma sistemi ile ilgili talimatEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıYeni polisim, mesleğe adapte olamadım2.şark sizce neden kalkmıyor?27 Aralık'ta açığa alınan memurlarHamyo soruşturması

Sözlük

kayrak taşı 1 yedi bela hüsnü 1 ben bu yaz neredeydim 2 türklerin dünya müziğine kazandırdıkları 2 Basiretli tacir 2 vedat sakman 1 inç 1 ley hatları 1 güne bir atasözü bırak 1 şu an çalan şarkı 3

Son Haberler

93 yaşında anne 60 yıldır engelli çocuklarına bebek gibi bakıyorSağlıkçı iki anne doktor çocuklarıyla aynı hastanede görev yapıyorBodrum'da kanlı gece; 1 ölü, 2 yaralıBeş çocuk annesi üniversite hayalini gerçekleştirmek için 120 kilometre yol kat ediyorBakanı Kacır, engelleri aşan ilk Türk uzay mühendisini tebrik etti

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?