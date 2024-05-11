Trafik cezasının tebliği

ceza yazan memurlar mesela ben , şimdilik o anki canım nasıl istiyosa o an öyle yazıyoruz.Yani e tebligatta olur veya çıktı alıp adresede gönderebilirim.Şuan e tebligat zorunludur kararı gelmeden memur kafasına göre tebliğ eder

ceza yazan memurlar mesela ben , şimdilik o anki canım nasıl istiyosa o an öyle yazıyoruz.Yani e tebligatta olur veya çıktı alıp adresede gönderebilirim.Şuan e tebligat zorunludur kararı gelmeden memur kafasına göre tebliğ eder

delisaçması, 5 saat önce yönetmeliğe göre yapılmaması gerekiyor e tebligatım var çünkü yapılmaması gerek miyir mu bunu nereden net öğrenebilirim