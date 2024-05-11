Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Mayıs 2024 11:57
Trafik cezasının tebliği

trafik cezaları ev adresine değilde e tebligat ile yapılması hakkında yönetmelik hükümleri kapsamında Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, araç tescil plakalarına düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanakları, Hazine ve Maliye Bakanlığının teknik altyapısı üzerinden araç sahiplerinin sisteme kayıtlı e-Posta hesaplarına gönderilecek. e-Tebligat almak isteyen ancak Hazine ve Maliye Bakanlığında kayıtlı uygun e-Posta adresi olmayan araç sahipleri, GİB'na başvurarak veya www.gib.gov.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. deniliyor yine de ev adresine tebligat yapılır mı acaba ?? ev adresine tebligat gelmesini istemiyorum


hakkaripolisi34
Daire Başkanı
11 Mayıs 2024 12:03

yapılabilir ev adresine


delisaçması
Şef
11 Mayıs 2024 12:04
yönetmeliğe göre yapılmaması gerekiyor e tebligatım var çünkü yapılmaması gerek miyir mu bunu nereden net öğrenebilirim
hakkaripolisi34, 5 saat önce

yapılabilir ev adresine


delisaçması
Şef
11 Mayıs 2024 12:55
.

Ankaralımemur41
Memur
11 Mayıs 2024 13:10
ceza yazan memurlar mesela ben , şimdilik o anki canım nasıl istiyosa o an öyle yazıyoruz.Yani e tebligatta olur veya çıktı alıp adresede gönderebilirim.Şuan e tebligat zorunludur kararı gelmeden memur kafasına göre tebliğ eder
delisaçması, 5 saat önce
yönetmeliğe göre yapılmaması gerekiyor e tebligatım var çünkü yapılmaması gerek miyir mu bunu nereden net öğrenebilirim

delisaçması
Şef
11 Mayıs 2024 13:14
yönetmelik var ama uygulmada böyle durumu istemek için cezanın yazıldığı yerdeki trafik şubeyle mi irtibata geçip e tebligat ile yapılmasını isteyebilir miyim
Ankaralımemur41, 4 saat önce
ceza yazan memurlar mesela ben , şimdilik o anki canım nasıl istiyosa o an öyle yazıyoruz.Yani e tebligatta olur veya çıktı alıp adresede gönderebilirim.Şuan e tebligat zorunludur kararı gelmeden memur kafasına göre tebliğ eder

Sbz1dftd
Aday Memur
11 Mayıs 2024 15:08
e tebligatı neden istiyorsun ki ceza sana tebliğ edilmezse ödemezsin ve faiz işlemez. e tebligatda e posta düşer düşmez tebliğ edilmiş oluyo.

delisaçması
Şef
11 Mayıs 2024 15:09
adreste bulunmuyorum şehir dışında falan oluyorum online daha kolay oluyor o yüzden
Sbz1dftd, 2 saat önce
e tebligatı neden istiyorsun ki ceza sana tebliğ edilmezse ödemezsin ve faiz işlemez. e tebligatda e posta düşer düşmez tebliğ edilmiş oluyo.
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