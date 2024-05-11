KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Mayıs 2024 12:10
TSK Askeri Personel ve Sivil Personel Sağlık Kurulu Raporları

Merhaba arkadaşlar,

TSK'da Askeri personellere uygulanan Sağlık Kurulu Raporları ile Sivil Personele uygulanan Sağlık Kurulu Raporu aynı mıdır?

Yani Uzman Çavuş olmak için Gözün miyopluğu şu kadar olmalı kuralı , TSK'da Sivil Memur olacak kişi için de geçerli midir?

Çok Yazılan Konular

Kpss 2022 soruşturması ne oldu?Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.2024 Kpss lisans başvuru sayısı tahminMarmara üniversitesi güvenlik soruşturması 2024/1 merkezi atamada 3000 civarı kadro açılacakSözleşmeli Personel Kpss sınavına girebilir mi?Kamuda tasarruf açıklamasıSağlık kurulu Acil YardımÖğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?Memurken başka kuruma memur olarak atanma

Sözlük

2024 yılında hiç yaz dizisi çekilmeyecek olması 1 Sait Faik Abasıyanık 1 dilini bilmediğiniz kanalı izlemek 2 vedat sakman 1 ibrahim kapaklıkaya 1 Bi mola 1 plüton kova 1 yenilebilir enerji 1 mobil sözlük 1 kayrak taşı 1

Son Haberler

93 yaşında anne 60 yıldır engelli çocuklarına bebek gibi bakıyorSağlıkçı iki anne doktor çocuklarıyla aynı hastanede görev yapıyorBodrum'da kanlı gece; 1 ölü, 2 yaralıBeş çocuk annesi üniversite hayalini gerçekleştirmek için 120 kilometre yol kat ediyorBakanı Kacır, engelleri aşan ilk Türk uzay mühendisini tebrik etti

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?