Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Mayıs 2024 12:16
İl İçi Yer Değiştirme ve Arttırımlı Puan

Arkadaşlar merhabalar ...

3/4 zorunlu hizmet bölgesinde bir okulda görev yapıyorum.5 yılım tamamlandı ve arttırımlı puan almaya başladım.

Yine aynı ilde 3/4 bir okulu il içi yer değiştirme yaparsam ; arttırımlı puan almaya devam edecek miyim ?

Ve kazanılan arttırımlı puanların tek seferlik kullanıldığına dair bilgiler var bunlar doğru mudur ?

Bu konuda bilgisi ve özellikle yakın zamanda tecrübesi olan hocalarım cevaplarsa çok sevinirim.


mehmetbiyo07
Aday Memur
11 Mayıs 2024 13:13

Alınıyor hocam . Zorunlu hizmet okuluysa almanız lazım

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