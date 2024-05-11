KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


11 Mayıs 2024 12:24
KPSS önlisans ve kpss lisans zorluk farkı

Merhabalar ben kpss önlisansa gireceğim ve geçmiş dönem çıkmış sorularını çözüyorum da önlisans sorularını çok rahat yaparken lisans sorularını yaparken sanki hiçbir şey bilmiyormuşum gibi oluyor çok yanlışım oluyor. Acaba lisans kpsssi önlisansa göre daha mı zor yoksa ben mi psikolojik olarak lisans daha zordur diye hataya düşüp soruları yanlış yapıyorum.

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