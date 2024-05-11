KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


11 Mayıs 2024 12:24
KPSS önlisans ve lisans zorluk farkı

Merhabalar ben kpss önlisansa gireceğim ve geçmiş dönem çıkmış sorularını çözüyorum da önlisans sorularını çok rahat yaparken lisans sorularını yaparken sanki hiçbir şey bilmiyormuşum gibi oluyor çok yanlışım oluyor. Acaba lisans kpsssi önlisansa göre daha mı zor yoksa ben mi psikolojik olarak lisans daha zordur diye hataya düşüp soruları yanlış yapıyorum.


mevo4312
Aday Memur
11 Mayıs 2024 20:24
Hocam lisans soruları önlisans sorularına göre biraz daha detay soruluyor o yüzden bi tık daha zor diyebiliriz o açıdan yanlışlar çıkması normal

kpssçalışanı
Aday Memur
11 Mayıs 2024 22:11

Yani mesela önlisans 80 üstü alabiliyorken lisanstan 75 falan alıyorum bu normal midir zorluk derecesine göre yani bu kadar puan fark ettirecek bir zorluk var diye umuyorum.

mevo4312, 3 saat önce
Hocam lisans soruları önlisans sorularına göre biraz daha detay soruluyor o yüzden bi tık daha zor diyebiliriz o açıdan yanlışlar çıkması normal

mevo4312
Aday Memur
11 Mayıs 2024 22:13
Evet hocam gayet normal endişelenmeyin
kpssçalışanı, 1 saat önce

Yani mesela önlisans 80 üstü alabiliyorken lisanstan 75 falan alıyorum bu normal midir zorluk derecesine göre yani bu kadar puan fark ettirecek bir zorluk var diye umuyorum.


kpssçalışanı
Aday Memur
11 Mayıs 2024 22:27

Çok sağolun teşekkür ederim

mevo4312, 1 saat önce
Evet hocam gayet normal endişelenmeyin
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