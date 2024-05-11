KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


11 Mayıs 2024 12:32
Kpss önlisans 3 ayda biter mi

KPSS önlisansa gireceğim gk gy 3 ayda biter mi 80-90 alma ihtimalim var mı

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