trafik cezası e tebligat sistemi hk

son uygulama ile artık trafik cezaları e tebligat sistemine gönderilecekmis ev adresine tebligat gelen oldu mu ?? ya da hala ev adresine tebligat uygulaması devam ediyor mu

son uygulama ile artık trafik cezaları e tebligat sistemine gönderilecekmis ev adresine tebligat gelen oldu mu ?? ya da hala ev adresine tebligat uygulaması devam ediyor mu