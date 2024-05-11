Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


11 Mayıs 2024 13:16
disiplin soruşturması
amire saygısızlıktan hakkında disiplin soruşturması açılan memur, soruşturmanın selameti için açıga alınırsa, emekliliği haketmişse emekli olabilir mi, emekli olabilirse sorusturma düşer mi?

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