Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Mayıs 2024 13:55
Proje Atamalarında Bir Gariplik Var Memurlar Net!

Adamı olanın atanması, müdürün teklif ettiğinin atanması falan onları geçtim.. okulda açık norm var, öğretmen ilgili okulu tercih etmiş ama o okula ne o öğretmen ne de başkası atanmamış! Hem öğretmen boşta kalmış hem okula öğretmen atanmamış. Kimi arkadaşlar kadrosu proje okulunda olanlar başka proje okuluna geçememiş yazmış ama o durumda yok bu atamada. Atanamayan öğretmenin kadrosu normal bir okulda.. kontenjan MEB e gece düştü atamalar bu arada..


cografyacı236
Aday Memur
11 Mayıs 2024 14:12

Evet aynı durum bende de var. Başvrduğum bazı okullara yerleştirme olmamış.


majesteleri7
Şube Müdürü
11 Mayıs 2024 15:22

Ben size demiştim nasıl olacak diye soruyolardı eskisinden beter olacak diye


Yalovalıyız
Aday Memur
11 Mayıs 2024 15:23

İl içinde tercih yapabilir mi atananlar


tarihci1040
11 Mayıs 2024 16:38
Arkadaşlar bu sene proje okullarına hizmet puanıyla mı atama yapıldı. Değişik söylentiler var bu konuda.
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