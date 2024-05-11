Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Mayıs 2024 13:55
Proje atamalarında bir gariplik var!

Adamı olanın atanması, müdürün teklif ettiğinin atanması falan onları geçtim.. okulda açık norm var, öğretmen ilgili okulu tercih etmiş ama o okula ne o öğretmen ne de başkası atanmamış! Hem öğretmen boşta kalmış hem okula öğretmen atanmamış. Kimi arkadaşlar kadrosu proje okulunda olanlar başka proje okuluna geçememiş yazmış ama o durumda yok bu atamada. Atanamayan öğretmenin kadrosu normal bir okulda.. kontenjan MEB e gece düştü atamalar bu arada..


cografyacı236
Aday Memur
11 Mayıs 2024 14:12

Evet aynı durum bende de var. Başvrduğum bazı okullara yerleştirme olmamış.


majesteleri7
Şube Müdürü
11 Mayıs 2024 15:22

Ben size demiştim nasıl olacak diye soruyolardı eskisinden beter olacak diye


Yalovalıyız
Aday Memur
11 Mayıs 2024 15:23

İl içinde tercih yapabilir mi atananlar


tarihci1040
Aday Memur
11 Mayıs 2024 16:38
Arkadaşlar bu sene proje okullarına hizmet puanıyla mı atama yapıldı. Değişik söylentiler var bu konuda.

laruz
Şef
11 Mayıs 2024 18:04

Nereden biliyorsunuz kimsenin atanmadığını..


laruz
Şef
11 Mayıs 2024 18:05

Öğretmenin biri 1 Temmuz'da elinde kararname ile geldiği zaman görürsünüz..


Capo calaberno
Aday Memur
11 Mayıs 2024 18:45

Yüzde yüz torpil


Hope is good
Aday Memur
11 Mayıs 2024 19:04
Hizmet puanı ile atandım hocam
Capo calaberno, 2 gün önce

Yüzde yüz torpil


poseidon2035
Aday Memur
11 Mayıs 2024 19:17

Proje Okullarına Öğretmen Ataması NASIL yapıldı?

1- Proje Okulundan Proje okuluna Atama yapılmadı.

2- Proje Okullarında Tam Zamanlı Görevlendirme olanlar öncelikli atandı. ( Kadrosunun olduğu okulda derse girip, Proje okulunda ders tamamlamaya gidenler öncelikli değil)

3- Atamalar Puan Üstünlüğüne göre yapıldı.

4- Atamaya çıkan kadro sayısında İlgili genel müdürlüğün talebi üzerine 1000 civarı kadro kapatılmış ve atama yapılmamıştır. Atamaları olan arkadaşlarımıza hayırlı olsun.

TÜRK EĞİTİM SEN AÇIKLAMASIYMIŞ TWİTTERDAN ALINTILADIM


Muhalifff
Memur
11 Mayıs 2024 19:33

Başlığı açtığım arkadaş normal bir okuldan projede tam zamanlık görevlendirme ne o ne de başka biri atanmadı okula. Tek ihtimal dediğiniz gibi bazı kadrolar kapatıldı bu da onlardan biri demek ki

poseidon2035, 2 gün önce

Proje Okullarına Öğretmen Ataması NASIL yapıldı?

1- Proje Okulundan Proje okuluna Atama yapılmadı.

2- Proje Okullarında Tam Zamanlı Görevlendirme olanlar öncelikli atandı. ( Kadrosunun olduğu okulda derse girip, Proje okulunda ders tamamlamaya gidenler öncelikli değil)

3- Atamalar Puan Üstünlüğüne göre yapıldı.

4- Atamaya çıkan kadro sayısında İlgili genel müdürlüğün talebi üzerine 1000 civarı kadro kapatılmış ve atama yapılmamıştır. Atamaları olan arkadaşlarımıza hayırlı olsun.

TÜRK EĞİTİM SEN AÇIKLAMASIYMIŞ TWİTTERDAN ALINTILADIM


Susan adam
Aday Memur
11 Mayıs 2024 22:08
Proje okulu kadrosunu dildurmak zorunda değil. Ben de başvurdum iki sene önce bir okula kimseyi almadılar.
Muhalifff, 2 gün önce

Başlığı açtığım arkadaş normal bir okuldan projede tam zamanlık görevlendirme ne o ne de başka biri atanmadı okula. Tek ihtimal dediğiniz gibi bazı kadrolar kapatıldı bu da onlardan biri demek ki


celoo
Aday Memur
12 Mayıs 2024 01:13

proje okulunda çalışan hiç kimsenin ataması yapılmadı. Birçok okul da norm olduğu halde boş kaldı. Resmen çakılı okulda çalışıyor olduk. Kılavuzda böyle bir açıklama yoktu. Anasaya nın eşitlik ilkesine aykırı bir atama yapıldı. Atamanın iptali için lütfen sendikanız ile iletişime geçiniz. Mağduriyetimizin ortadan kaldırılması için birileri sesimizi duymalı. Bu durum ile kimsenin haberi yok. Ben sendika ile görüştüm bakanlık ile iletişime geçileceğini söylediler.

Bizlerden başvuru alındığı halde değerlendirilmeye daha alınmadık


cografyacı236
Aday Memur
12 Mayıs 2024 13:45

Bu normal bir durum mu yani? Sanki devlet değil bakkal dükkanı yönetiyorlar. İlan açtın başvuru aldıysan atama yapmalısın neye göre yapmayacaksın. Birde çıkıp ilk atama için hakkaniyetli mülakat yapacağız diyorlar. Atanmış öğretmenine adaletli davranmayan ilk atamayı adalet ile yapacak. Trajikomik.

Susan adam, 2 gün önce
Proje okulu kadrosunu dildurmak zorunda değil. Ben de başvurdum iki sene önce bir okula kimseyi almadılar.

braveheart1234
Daire Başkanı
12 Mayıs 2024 19:16
Komedi resmen, ciddiyet yok. Kılavuza bakıyorsun kriter yok. Münhal kadro açıklanmış atama yapılmamak üzere kapalı kalanlar varmış :))) Liyakat yok, düzen yok

laruz
Şef
13 Mayıs 2024 01:52

Bir çok okulda boş kaldığını nereden anladınız. 1 Temmuz da biri elinde kararname ile gelmeyeceğini nereden biliyorsunuz? Sonuçlar bireysel öğreniliyor. Liste de yok.

celoo, Dün

proje okulunda çalışan hiç kimsenin ataması yapılmadı. Birçok okul da norm olduğu halde boş kaldı. Resmen çakılı okulda çalışıyor olduk. Kılavuzda böyle bir açıklama yoktu. Anasaya nın eşitlik ilkesine aykırı bir atama yapıldı. Atamanın iptali için lütfen sendikanız ile iletişime geçiniz. Mağduriyetimizin ortadan kaldırılması için birileri sesimizi duymalı. Bu durum ile kimsenin haberi yok. Ben sendika ile görüştüm bakanlık ile iletişime geçileceğini söylediler.

Bizlerden başvuru alındığı halde değerlendirilmeye daha alınmadık


laruz
Şef
13 Mayıs 2024 01:55

İPTAL edilmesini istiyorsanız. Öyle sendika ile görüşme ile lafla olmuyor.

İPTAL edilmesi için, kesin ve garantili bir yöntem söyliyeyim. Çok basit bakanlığı YÜRÜTMEYİ DURDURMA davası açacaksınız. Çünkü geçmiş tarihte, yaşandı, bundan yaklaşık 12 sene önce ülkede normal Anadolu liselerine sınavsız atama tercihi yapanlardanım. atanamayan bir öğretmen dava açtı. Kazandı. Bizim atamaları da İPTAL ettiler. Ha unutmadan dava deyince, mahkemelere , duruşmalara gideceksin sanma sakın uzun ve külfetli iş olarak düşünme.. Çünkü idari mahkemelerde yüzyüze dava görüşülmüyor.Bir kaç dilekçe yazıyorsun.. gerisi zamana kalmış.

celoo, Dün

proje okulunda çalışan hiç kimsenin ataması yapılmadı. Birçok okul da norm olduğu halde boş kaldı. Resmen çakılı okulda çalışıyor olduk. Kılavuzda böyle bir açıklama yoktu. Anasaya nın eşitlik ilkesine aykırı bir atama yapıldı. Atamanın iptali için lütfen sendikanız ile iletişime geçiniz. Mağduriyetimizin ortadan kaldırılması için birileri sesimizi duymalı. Bu durum ile kimsenin haberi yok. Ben sendika ile görüştüm bakanlık ile iletişime geçileceğini söylediler.

Bizlerden başvuru alındığı halde değerlendirilmeye daha alınmadık


celoo
Aday Memur
13 Mayıs 2024 02:04

Bilgillendirmeniz için çok teşekkür ederim.

Süreçte takıldığımız yerde yardımcı olursanız çok memnun olurum hocam&#128591;&#127996;

laruz, 9 saat önce

İPTAL edilmesini istiyorsanız. Öyle sendika ile görüşme ile lafla olmuyor.

İPTAL edilmesi için, kesin ve garantili bir yöntem söyliyeyim. Çok basit bakanlığı YÜRÜTMEYİ DURDURMA davası açacaksınız. Çünkü geçmiş tarihte, yaşandı, bundan yaklaşık 12 sene önce ülkede normal Anadolu liselerine sınavsız atama tercihi yapanlardanım. atanamayan bir öğretmen dava açtı. Kazandı. Bizim atamaları da İPTAL ettiler. Ha unutmadan dava deyince, mahkemelere , duruşmalara gideceksin sanma sakın uzun ve külfetli iş olarak düşünme.. Çünkü idari mahkemelerde yüzyüze dava görüşülmüyor.Bir kaç dilekçe yazıyorsun.. gerisi zamana kalmış.


celoo
Aday Memur
13 Mayıs 2024 02:08

İstanbul Kabataş, Vefa gibi liseler dahil birebir görüştüm.

Kadroları boş kalmış.

Bu da çok normal. Çünkü sadece niteliksiz okullardan başvuranlar değerlendirildi.

laruz, 9 saat önce

Bir çok okulda boş kaldığını nereden anladınız. 1 Temmuz da biri elinde kararname ile gelmeyeceğini nereden biliyorsunuz? Sonuçlar bireysel öğreniliyor. Liste de yok.


celoo
Aday Memur
13 Mayıs 2024 02:14

Biri sürü kişi var projede çalışıp başka bir proje okuluna başvuran. Kimseninki olmadı. Ayrıca kimi 8 yıldır kimisi 3 kimisi 6 yıldır çalışıyor. Sonuçta bunları birebir öğrendik. Kafamızdan uyduracak değiiliz. Kılavuzda bununla ilgili madde yok. Başvurularımız alındı ama değerlendirilmedi.

Çakılı kadro gibi değerlendirildik. Bunun yasal mevzuatını birisi gerekçeleri ile açıklasın o zaman

laruz, 2 gün önce

Nereden biliyorsunuz kimsenin atanmadığını..


laruz
Şef
13 Mayıs 2024 02:21

İlçe bazında çok öğretmen var.öyle tahmin etmek süpriz olabilir. Ben müdürümün okuluna atananları sistemden görme durumunu bekliyorum. Şimdilik en geçerli bu yöntem.

celoo, 8 saat önce

Biri sürü kişi var projede çalışıp başka bir proje okuluna başvuran. Kimseninki olmadı. Ayrıca kimi 8 yıldır kimisi 3 kimisi 6 yıldır çalışıyor. Sonuçta bunları birebir öğrendik. Kafamızdan uyduracak değiiliz. Kılavuzda bununla ilgili madde yok. Başvurularımız alındı ama değerlendirilmedi.

Çakılı kadro gibi değerlendirildik. Bunun yasal mevzuatını birisi gerekçeleri ile açıklasın o zaman

Toplam 20 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sn TEKİN yine şaşırtmadı.. Konu ÖMK BaşöğretmenlikProje okulları sonucuHizmet Süresi 20 Yıldan fazla olanların Başöğretmenlik sorunuMEB GYS TercihProje atamalarında bir gariplik var!Proje okullarına puana göre mi atama yapıldı?Proje okulu ataması iptal edilir mi? LÜTFEN CEVAPİş bırakma eylemine katılanların ismi alındı mı?Neden il içi yer değiştirme hakkımız engelleniyor ?Maarif eğitimi

Sözlük

sonradan açılacak olan başlığı entrye bakınız olarak eklemek 1 öğrencilerin sınavlarda ilginç cevaplar vermesi 1 gözlüksüzlük özlemi 1 şimdiki halini gördünüz mü 2 mobil sözlük 1 nasılsın 1 maymunlar cehennemi 2024 2 Herkesten aynı anlayışı beklememek gerek 3 Basiretli tacir 1 kutup ayısı 1

Son Haberler

Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü eski kamu görevlisi yakalandıCari denge martta 4,54 milyar dolar açık verdiKamuda tasarruf paketi açıklanıyorBorsa haftaya yükselişle başladıMİT'ten HPG sözde sorumlusuna nokta operasyon

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?