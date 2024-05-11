Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Mayıs 2024 14:55
Kesinleşme kararı

Arkadaşlar merhaba her iki tarafta boşanma keşinlesme kararı için tebligatı vereli 2 hafta oldu tayine yetişmem lazım ama hala kesinlesme verilmedi yasal olarakta 2 hafta icin de kararın verilmesi lazımmış adliyeye arıyorum net konuşan yok avukat ortak avukatı cevap vermiyor ne yapmalıyım lütfen yardımcı olur musunuz

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