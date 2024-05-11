Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Mayıs 2024 16:15
Can güvenliği mazeret tayini için istenen belgeler

Can güvenliği mazeret tayini için mahkeme koruma kararı ve emniyet şikayet ifade tutanağı yeterlimidir

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