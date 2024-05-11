Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Mayıs 2024 16:15
Can güvenliği mazereti için istenilen belgeler ?

Can güvenliği mazeret tayini için mahkeme koruma kararı ve emniyet şikayet ifade tutanağı yeterlimidir


yarencik
Şef
11 Mayıs 2024 17:07

yeterlidir.

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