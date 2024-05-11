proje okullarına puana göre mi atama yapıldı?

Hiçbir kriter yok tamamen serbest. Puana göre filan da değil. Okul müdürü, ilçe mem müdürü, il mem müdürü artık kimin istediği olduysa o atandı. Bu okullarda hali hazırda görevlendirme çalışan öğretmenlerden memnun olduklarını atamışlar. Atanmayan da var. Boş kalan hiç atanmayan da olduğu söyleniyor. Yani hiçbir kural yok.

Hiçbir kriter yok tamamen serbest. Puana göre filan da değil. Okul müdürü, ilçe mem müdürü, il mem müdürü artık kimin istediği olduysa o atandı. Bu okullarda hali hazırda görevlendirme çalışan öğretmenlerden memnun olduklarını atamışlar. Atanmayan da var. Boş kalan hiç atanmayan da olduğu söyleniyor. Yani hiçbir kural yok.