Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Mayıs 2024 16:37
proje okullarına puana göre mi atama yapıldı?
Arkadaşlar bu sene proje okullarına hizmet puanıyla mı atama yapıldı. Değişik söylentiler var. ortada bir netlik durumu yok.

matematikçi10
Memur
11 Mayıs 2024 16:49
Hiçbir kriter yok tamamen serbest. Puana göre filan da değil. Okul müdürü, ilçe mem müdürü, il mem müdürü artık kimin istediği olduysa o atandı. Bu okullarda hali hazırda görevlendirme çalışan öğretmenlerden memnun olduklarını atamışlar. Atanmayan da var. Boş kalan hiç atanmayan da olduğu söyleniyor. Yani hiçbir kural yok.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Proje okulları sonucuProje okullarına öğretmen alımıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Zorunlu Eğitim Acilen KaldırılmalıdırEyleme Katılmayan Okul ve/veya OkullarMEB GYS Tercihİş bırakma. İmişNeden il içi yer değiştirme hakkımız engelleniyor ?Maarif eğitimiİş bırakma eylemine katılanların ismi alındı mı?

Sözlük

paranın değer kaybetmesi 1 engelli oğlunu timsahlara atan anne 3 vinç 1 sistem çalışmıyor 2 sonradan açılacak olan başlığı entrye bakınız olarak eklemek 3 kıvılcımı kora çeviren 1 inç 1 gözlüksüzlük özlemi 1 semaver 1 Birsen Tezer 1

Son Haberler

Mardin'de şebeke yenileme çalışması yapan DEDAŞ ekibine saldırıÇöl tozu 4 ilde etkili olduUNRWA: Refah'tan 150 bin kişinin göç ettiği tahmin ediliyorEurovision finali öncesi diskalifiye edildiKırşehir'de yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 1 ölü

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?