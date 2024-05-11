Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


11 Mayıs 2024 17:29
dayım şehit sayılırmı

herkese merhablar

dayım 95 senesinde askerde iken kalp kirizi geçirip vefaat ediyor.

ailesine herhangi bir şehit yardımı yapılmıyor. acaba başvuru yapsak şehit sayılır mı dayım.

başına böyle birşey gelmiş olan varmı?

iyi günler dilerim


Hd09
Aday Memur
11 Mayıs 2024 18:03
Bünyesel rahatsızlık veya hastalık, intihar veya intihara teşebbüs, uyuşturucu, bağımlılık yapıcı veya keyif verici madde kullanımı, kendisini askerliğe veya göreve elverişsiz hale getirme sebebiyle meydana geldiği değerlendirilen kaza ve olaylar sonucu hayatını kaybedenler şehit olarak defn edilmemektedir.
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