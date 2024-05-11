Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


11 Mayıs 2024 18:04
yerel mah. ceza verdi memuriyet
terör örgütüne üyelik suçundan ağır ceza yargılamasında hakkımda ara kararda ceza verildi. aktif olarak kamu görevlisi olarak çalışıyorum. istinaf süreci başlıcak. bu süreçte kararvkesinlesene kadar göreve devam eder miyim? ikm olarak görev yapiyorum.

Asgariucretlimemur2
Şef
11 Mayıs 2024 20:21

Ara karar derken kaç yıl ceza yedin

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