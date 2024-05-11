Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Mayıs 2024 18:09
Üniversite hastanesine geçiş

Devlet hastanesinde biyolog olarak çalışıyorum. Üniversite hastanesine geçiş hakkımız var mı bunun için ne yapmam gerekiyor

Çok Yazılan Konular

sağlık bakanlığı mı üni hastanesi miAlt bölge hazirana kadar redHemşire açıktan atamaEş mazereti red gelenlerÜnvan değişimieş durumu hakkında sorum2023 Kasım Açıktan AtamaEş durumuÖzel sektör soruEş Durumu

Sözlük

dinç 1 gloria stuart 1 Birsen Tezer 1 mobil sözlük 1 Bugün olanlar 3 delusion 1 zaman hızlanır mı 1 güne bir atasözü bırak 1 kalp çarpıntısı 1 türklerin dünya müziğine kazandırdıkları 2

Son Haberler

e-YÖKDİL 2024/1 sonuçları açıklandıErdoğan: Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz!Beşiktaş'ta Hasan Arat'tan Dursun Özbek'in sözlerine yanıtManisa'da trafik kazası: Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile 2 kişi yaralandıAzerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?