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Editörler : oto-danisman-expert


11 Mayıs 2024 18:12
Araç gaz yemiyor

Araba bir kere istop ettikten sonra bir daha çalıştırıp gaz verdiğimde araba gaz yemiyor bir anda sönüyor gibi oluyor istop ediyor. Nedeni nedir

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