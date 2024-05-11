Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Mayıs 2024 18:25
Hemşire açıktan atama

Nisan 2023 tarihinde üniversite hastanesinde 4A devlet memuru kadrosuna geçtim. Aralık 2023 tarihinde üniversite hastanesinden istifa ettim. Devlet hastaneleri için açıktan kura atamalarına katılmam mümkün mü?


okalipts
11 Mayıs 2024 18:31
usule uygun istifa ettiyseniz 6 ay geçtikten sonra başvurabilirsiniz

canerakkaya
Aday Memur
11 Mayıs 2024 18:33

4A'lı olarak 1 yıl çalışma şartı gibi bir şey var mı acaba?

okalipts, 2 saat önce
usule uygun istifa ettiyseniz 6 ay geçtikten sonra başvurabilirsiniz

okalipts
11 Mayıs 2024 18:35
hayır yok

canerakkaya
Aday Memur
11 Mayıs 2024 18:37

İstifa dilekçesi ile ayrıldım kurumdan bu usule uygun oluyor mu pekİ?

okalipts, 2 saat önce
hayır yok

okalipts
11 Mayıs 2024 18:40
İstifa dilekçesini verip 1 ay daha çalışıp ayrıldıysanız usule uygundur

canerakkaya
Aday Memur
11 Mayıs 2024 18:46

İstifa dilekçesinden sonra hiç çalışmadım, bu usule uygun olmuyor mu? 1 yıl mı beklemem gerekecek?

okalipts, 2 saat önce
İstifa dilekçesini verip 1 ay daha çalışıp ayrıldıysanız usule uygundur
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