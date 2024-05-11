Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Mayıs 2024 18:52
Ali Yalçın memur zammı açıklaması

Memursen başkanı Ali Yalçın temmuzdaki memur maaşı zam oranının yüzde 20 olacağını açıkladı.

https://www.haberler.com/ekonomi/memur-ve-emeklinin-temmuz-zammi-ne-kadar-olacak-17318059-haberi/


Anuşirvann
Genel Müdür
11 Mayıs 2024 19:12

Merkez bankasının tahmini de zaten 20,20. Bu en fazla 1 puan aşağı veya yukarı sapar. Herkes zaten kendini yüzde 20'ye göre ayarlamış.


Kalet
Daire Başkanı
11 Mayıs 2024 19:28

6 aylık enflasyon yüzde 25 çıkacak ama memur senin attığı imza yüzünden yüzde 20 zam alacağız. Ocakta verilen yüzde 15, SSK ve Bağ-Kur emeklisinden geri alınmayacak.


Kumrukardelen
Şef
11 Mayıs 2024 19:32

Yüzde 20 zam çok az gerçekten. En az yüzde 30 verilmeli. Fakat görünen o ki yüzde 20 olacak.


Mussa1453
Aday Memur
11 Mayıs 2024 20:09

Şundan medet umanlara söylüyorum,istifa edin


Özgürlükzamanı
Aday Memur
11 Mayıs 2024 20:21

3.5 ALİ sen demesen biz bilmiyorduk Sarı Sendika Baskanı

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