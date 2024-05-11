Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Mayıs 2024 19:43
ADM

Merhabalar zabıt katibiyim aynı zamanda Sosyal hizmet son sınıf öğrencisiyim ağustosta bitiyor okulum adli destek mağdur hizmetlerinde katip açığı var talep etmeyi düşünüyorum sizce bu bölümü okuduğumdan kaynaklı artım olur mu talep ettiğim takdirde ?

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesiHavuz TayiniMübaşir açısından hangi mahkeme iyiHavuz Tayininde Bol Bol İdari Yargı YazınBiraz Dertleşelim. Kesinleşme kararıYeni kurulan mahkemeler hakkında - 3 Mayıs 20242024 yılı havuz tayinleriMübaşir İmza İle Evrak-PostaTeslim Alabilir mi?mübaşir unvan değişikliği

Sözlük

gözlüksüzlük özlemi 1 psikolojik bir tespit bırak 1 güne bir atasözü bırak 1 türklerin dünya müziğine kazandırdıkları 2 plüton kova 1 vinç 1 kalp çarpıntısı 1 engelli oğlunu timsahlara atan anne 2 istifçilik 1 Saklambaç filmi 1

Son Haberler

e-YÖKDİL 2024/1 sonuçları açıklandıErdoğan: Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz!Beşiktaş'ta Hasan Arat'tan Dursun Özbek'in sözlerine yanıtManisa'da trafik kazası: Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile 2 kişi yaralandıAzerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?