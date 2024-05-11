Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Mayıs 2024 19:51
Ilk 6 ay için verilen zammın ikinci 6 ayda geri alınması düzenine son verilsin.

Temmuzda yüzde 25 civarında enflasyon bekleniyor ama enflasyon yüzde 25 çıkarsa 'memur senin" attığı imza yüzünden memur ve memur emeklisi yüzde 20 zam alacak.

Çünkü ocakta verilen yüzde 15 geri alınacak fakat, Bağ-Kur ve SSK emeklilerinden geri alınmayacak. Bir de bu toplu sözleşme denen garabet yüzünden ocakta memur ve memur emeklisi fazla alıyor propagandasına maruz kaldık.


Kalet
Daire Başkanı
11 Mayıs 2024 19:55

Bu toplu sözleşme memurun zararınadır. Konunun açılması sebebi budur.


Mussa1453
Aday Memur
11 Mayıs 2024 20:04

Memur sendikalarının hepsi boş,bu dediğini ancak TÜRK METAL SENDİKASI yapar ve yaptı da TÜRK METAL SENDİKASInın üstüne sendika tanımam işçisinin hakkını arayan, rahmetli Pevrul KAVLAK ölüm döşeğinde bile 100 yılın antlaşmasını yaptı ve öldü.memur sendikaları mı ,sendika mı haaaa bunlardan medet uman üyelere de acıyorum


Mussa1453
Aday Memur
11 Mayıs 2024 20:07

Ocakta verilen zammın temmuzda geri alınması maddesinin biran evvel sözleşmeden kaldırılması için üyesi olduğunuz sendikalara baskı yapmalısınız ricayla,minnetle bu iş yürümez

Kalet, 42 dk. önce

Bu toplu sözleşme memurun zararınadır. Konunun açılması sebebi budur.

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