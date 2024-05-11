Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Mayıs 2024 21:20
Hizmet Süresi 20 Yıldan fazla olanların Başöğretmenlik sorunu

Hizmet süresi oldukça fazla olan uzman öğretmenlerde mi Başöğretmenlik için 8 yıl bekleyecek. Sendikalara soruyoruz bir bilgi verilmiyor. Benim gibi bir çok öğretmen sınavın uzun yıllar yapılmamasından dolayı geç uzman oldu , birde yeni düzenlemede 8 yıl beklenirse ciddi haksızlık olur. Konu hakkında bilgisi olan var mı 'Bakanın Öğretmen Buluşmalarına 'katılanlara bu konuda Bakan bir bilgi verildi mi?


Özgürlükzamanı
Aday Memur
11 Mayıs 2024 21:22

21 yıllık öğretmen olarak bu bakanın personeli olmaktan utanıyorum


forum307
Şef
11 Mayıs 2024 21:23

Bende bu sorunun cevabını merak ediyorum


Özgürlükzamanı
Aday Memur
11 Mayıs 2024 21:26

Yusuf TEKİN kadar istenilmeyen bir bakan görmedim kendisine saygısı varsa istifa etmelidir


Özgürlükzamanı
Aday Memur
11 Mayıs 2024 22:31

Hizmet süresi oldukça fazla olan uzman öğretmenlerde mi Başöğretmenlik için 8 yıl bekleyecek.Bizim gibi bir çok öğretmen [ 20 yıl üzeri ] sınavın uzun yıllar yapılmamasından dolayı geç uzman oldu , birde yeni düzenlemede 8 yıl beklenirse ciddi haksızlık olur. Haber yapmanızı rica ederiz.


mıcheal owen
Şube Müdürü
11 Mayıs 2024 22:37

İşin o boyutu var da inşallah bundan sonra uzman ve baş öğretmen olma şartlarını zorlaştırmazlar işin bir de bu boyutu var.


NikimNik48
Aday Memur
11 Mayıs 2024 22:42

Memurlar net bunu haber yapmalı. Cidden haksızlık ve mağduriyet durumu var. Akla mantığa kesinlikle uymuyor!


Gandalflotr
11 Mayıs 2024 23:31

Büyük haksızlık olur. 16. yılda olunacak baş ogretmenlige nerdeyse 28. yılda görebileceğiz. Nerden baksan adaletsizlik...

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