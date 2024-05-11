KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Mayıs 2024 21:34
Mayıs atamaları

Arkadaşlar mayıs ayında personel alacak kurumları önceden öğrenebileceğimiz bir site var mıdır


Meta55
Şube Müdürü
11 Mayıs 2024 21:41
Öyle bir site yok bildiğim kadarıyla.Ama günlük ilanları kamuilan.sbb.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz.
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