Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Mayıs 2024 21:52
Unvan değişikliği
Arkadaşlar merhaba unvan değişikliği sınavı için zabıt katipliğinden icra katipliğine geçiş uygun mudur sizce, bide şartları neler

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