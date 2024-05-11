Sn TEKİN yine şaşırtmadı.. Konu ÖMK Başöğretmenlik

Merhaba.

Avni Akyol yönetimi dahil bakanların bütün tamamıyla çalıştım. Son kuşak ve jenerasyon bakanlar içerisinde, eğitimdeki sorunların kaynağı olarak eksikliği öğretmende görmeye çalışan, türlü proje ve proje mimarlıkları ile durumdan vazife çıkaran, ağır tepkilerin odağı olarak öne çıkan sadece Yusuf Tekin bakanlığıdır. Gerek Nabi Avcı (tonton bakan) gerek Ziya Selçuk gerekse nispeten daha iyi olarak gördüğüm Sayın Mahmut Özer asla öğretmenleri hedef gütmemişlerdir. Fakat Ziya selcuk hoca öğretmen kökenli olmasına rağmen, "Eğitimde asıl yük öğretmen maasidir" demeciyle öğretmenleri küstüren talihsiz bir beyanat ve gaf'a imza atmıştır. Yine de geldiğimiz noktada bu üç bakanı bile mumla arar durumdayız. Sayın Mahmut Özer Bey, kesinlikle birkaç sene daha göreve devam ettirilmeliydi.., ki edeydi ÖMK uzman öğretmenler için 7 ye düşürülecek, Başöğretmenlik için 15 görev yılı belirlenecek, ayrıca 20 hizmet yılı üzerindeki uzman öğretmenlerin sınavsız şekilde başöğretmenliğe geçişleri direk sağlanacaktı. O aşamaya doğru ileriyordu Sayın Mahmut OZER. Fakat bakıldı ki herkes gidişattan memnun, "Ha durun hele bu böyle olmaz" denilerek maalesef tepeden tekrar düğmeye basıldı ve sayın bakan yine millete musallat edildi. Açıkçası son olarak gündemini koruyan ÖMK ve Öğretmene Şiddet' konuları başı çekmek üzere camiaya yaşatılan tüm bunca stresin eğitimsel ve politik sonuçları, yarım bırakılan düzenleme önerileri, budanan Başogretmen hakları, kaale alınmayan ders sayısı ve süresinin aşa çekilmesi gibi daha birçok eğitim konusu ve düzenlemesi mevcut yönetim icin asla az buz bir kayba yol açmadı, bu durumun faturası ciddi manada ve oranda kamuoyuna illaki yansıyacaktır demiştim ki tahminin üzerinde bir fazla ile yansıdı..

Görevde 20 İla 25 hizmet yılını geride bırakmış öğretmenler adına, Başogretmenlik için ilave 8 sene daha uzmanlık şartı getirilmesi kelimenin tam manasıyla bir hayal kırıklığıdır ! bir fiyaskodur ! talihsiz bir düzenleme taslağıdır. (!) Bir ara formül ile olası bu hatadan mutlaka dönülmeli...

BAŞOGRETMEN mezarda mı hayrını görmeli başogretmenliğin.

Etkili ve yetkili mercilerin kulağına kar suyu olsun..

Veslm