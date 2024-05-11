Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Mayıs 2024 22:28
Sn TEKİN yine şaşırtmadı.. Konu ÖMK Başöğretmenlik

Merhaba.

Avni Akyol yönetimi dahil bakanların bütün tamamıyla çalıştım. Son kuşak ve jenerasyon bakanlar içerisinde, eğitimdeki sorunların kaynağı olarak eksikliği öğretmende görmeye çalışan, türlü proje ve proje mimarlıkları ile durumdan vazife çıkaran, ağır tepkilerin odağı olarak öne çıkan sadece Yusuf Tekin bakanlığıdır. Gerek Nabi Avcı (tonton bakan) gerek Ziya Selçuk gerekse nispeten daha iyi olarak gördüğüm Sayın Mahmut Özer asla öğretmenleri hedef gütmemişlerdir. Fakat Ziya selcuk hoca öğretmen kökenli olmasına rağmen, "Eğitimde asıl yük öğretmen maasidir" demeciyle öğretmenleri küstüren talihsiz bir beyanat ve gaf'a imza atmıştır. Yine de geldiğimiz noktada bu üç bakanı bile mumla arar durumdayız. Sayın Mahmut Özer Bey, kesinlikle birkaç sene daha göreve devam ettirilmeliydi.., ki edeydi ÖMK uzman öğretmenler için 7 ye düşürülecek, Başöğretmenlik için 15 görev yılı belirlenecek, ayrıca 20 hizmet yılı üzerindeki uzman öğretmenlerin sınavsız şekilde başöğretmenliğe geçişleri direk sağlanacaktı. O aşamaya doğru ileriyordu Sayın Mahmut OZER. Fakat bakıldı ki herkes gidişattan memnun, "Ha durun hele bu böyle olmaz" denilerek maalesef tepeden tekrar düğmeye basıldı ve sayın bakan yine millete musallat edildi. Açıkçası son olarak gündemini koruyan ÖMK ve Öğretmene Şiddet' konuları başı çekmek üzere camiaya yaşatılan tüm bunca stresin eğitimsel ve politik sonuçları, yarım bırakılan düzenleme önerileri, budanan Başogretmen hakları, kaale alınmayan ders sayısı ve süresinin aşa çekilmesi gibi daha birçok eğitim konusu ve düzenlemesi mevcut yönetim icin asla az buz bir kayba yol açmadı, bu durumun faturası ciddi manada ve oranda kamuoyuna illaki yansıyacaktır demiştim ki tahminin üzerinde bir fazla ile yansıdı..

Görevde 20 İla 25 hizmet yılını geride bırakmış öğretmenler adına, Başogretmenlik için ilave 8 sene daha uzmanlık şartı getirilmesi kelimenin tam manasıyla bir hayal kırıklığıdır ! bir fiyaskodur ! talihsiz bir düzenleme taslağıdır. (!) Bir ara formül ile olası bu hatadan mutlaka dönülmeli...

BAŞOGRETMEN mezarda mı hayrını görmeli başogretmenliğin.

Etkili ve yetkili mercilerin kulağına kar suyu olsun..

Veslm


Özgürlükzamanı
Aday Memur
11 Mayıs 2024 22:30

Hizmet süresi oldukça fazla olan uzman öğretmenlerde mi Başöğretmenlik için 8 yıl bekleyecek.Bizim gibi bir çok öğretmen [ 20 yıl üzeri ] sınavın uzun yıllar yapılmamasından dolayı geç uzman oldu , birde yeni düzenlemede 8 yıl beklenirse ciddi haksızlık olur. Haber yapmanızı rica ederiz.


NikimNik48
Aday Memur
11 Mayıs 2024 22:43

Memurlar net bunu haber yapmalı. Cidden haksızlık ve mağduriyet durumu var. Akla mantığa kesinlikle uymuyor!


kamuran15
Müsteşar
11 Mayıs 2024 23:12

Aynn sayın hocam aynen. 25 seneye yakın hizmetimizle, bizler halihazırda 10 yıllardır bizden esirgenen uzmanlık sınavı neticesinde zaten alacaklı 1 konumdayız... Dikkat ettim de hayli zamandır özellikle de son birkaç gündür İnternet sitelerinin haber kırıntıları ile söylemlerinde ne yazık ki adeta bir algı oluşturma, tepki ölçme, kamunun nabzına bir yoklama çekiliyor...

20/25 hizmet senesini tamamlamış bir öğretmene tutup sizler de 8 sene daha ilave uzmanlık ardından başöğretmen olabileceksiniz demek; en hafif tabiriyle 1 aymazlıktır, eğitim yönetiminden yoksun bir mantalitedir ve ayrıca bunun adı İş Bilmezlik olur .. Lütfen konuyu anasayfa gündemine taşıyalım. Sendika temsilcilerimizi de bilgilendirelim sıkıştıralım konuya muhatap arkadaşlar.

20 küsur veya 25 yıl + 8 yıl uzmanlık akla, iz'ana kabüle sığmaz. Analitik ve düşünsel mimariye taban tabana zıttır... Başka deyişle ölmez sağ kalırsan emeklinden önce başogretmen olabilirsin'dir bunun adı...

Konunun ihtivasını Anasayfa gündemine taşırsanız seviniriz.

Özgürlükzamanı, 1 saat önce

Hizmet süresi oldukça fazla olan uzman öğretmenlerde mi Başöğretmenlik için 8 yıl bekleyecek.Bizim gibi bir çok öğretmen [ 20 yıl üzeri ] sınavın uzun yıllar yapılmamasından dolayı geç uzman oldu , birde yeni düzenlemede 8 yıl beklenirse ciddi haksızlık olur. Haber yapmanızı rica ederiz.


kademe-emekli-çıksın
11 Mayıs 2024 23:23

Olur iş değil bu ! sendikaları harekete gecirmeli acilen


Gandalflotr
11 Mayıs 2024 23:27

Üzücü gerçekten. Uzmanlığa nerdeyse 20. yılımızda girdik. Şimdide 8 yıl daha bekle deniyor. Arkamızdan gelenler 16. yılda olacak. 12 yıl kaybimiz ne olacak. Birileri bunu da gündem yapmalı.


Vatanimicinvarim
Aday Memur
11 Mayıs 2024 23:33

23 yıllık 1 öğretmenim ve eğer bunlar cidden doğruysa sayın bakanın personeli olmaktan hicap duyuyorum ..

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