KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Mayıs 2024 22:52
KPSS başvurusunda formasyon belgesi?

Öncelikle merhabalar. Ben resim bölümü lisans mezunuyum ve formasyon aldım. Resim öğretmenliği için KPSS başvurusu yapacağım. Başvuru sırasında eğitim bilgileri kısmında sadece lisans mezunu olduğum gözüküyor, formasyon aldığıma dair bir bilgi gözükmüyor. Formasyon alanlar başvuru sırasında nasıl bir yol izlemeli? Eğer başvuru formasyon bilgisi gözükmeden yapılıyor ise de sonrasında nasıl bu belgeyi sunuyoruz ? Lütfen bilgi verir misiniz

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