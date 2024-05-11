Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Mayıs 2024 23:04
Eğitici Eğitimi Resen Olmamalı

Yeni müfredat için mayıs ve haziran aylarında resen eğitici eğitimi düzenleyecek bakanlık. eğitimler başka illerde olacak, 5 gün sürecek. bunun için resen göevlendirme yapılmış. resen görevlendirme yapılmadan evvel gönüllüler alınmalı, önce onlara görev verilmeli, sendikalar tepki gösterse, memurlar net bu konuda bir haber yapsanız. resen görevlendirme en son çare olmalı.


energy2
Aday Memur
11 Mayıs 2024 23:15

Evet resen görevlendirme olmamalı

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