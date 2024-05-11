Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Mayıs 2024 23:23
Proje okulu ataması iptal edilir mi

Arkadaşlar cevap verirseniz sevinirim proje okuluna atama gerçekleştirildikten sonra iptal edilir mi bilen hocam varsa cevap verirse çok iyi olur

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