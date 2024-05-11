Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Mayıs 2024 23:36
Proje okulu ataması iptal edilir mi? LÜTFEN CEVAP

Arkadaşlar cevap verirseniz sevinirim proje okuluna atama gerçekleştirildiğini sonra iptal edilir mi bilen hocam varsa cevap verirse çok iyi olur


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
12 Mayıs 2024 00:03

Atamalar torpille olduğuna göre iptal de torpille olur diye tahmin ediyorum. "Torpil" ifadesini kullanmamın gerekçesi de atamalarda herhangi bir kriter duyurusu yapılmamış olmasıdır.

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