Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


12 Mayıs 2024 00:40
İl planlama uzman yardımcısı 2024 sözlü mülakat sonuçları

Arkadaşlar tek bekleyen ben miyim 6 Mart'ta biten mülakatlar hala açıklanmadı. İşsizlik ve belirsizlik o kadar yoruyor ki . Yeni evliyim ve çaresizce bekliyorum keşke yakın zamanda açıklama olsa bizde olumlu veya olumsuz bir şekilde yolumuza bakabilsek. Benim gibi başka bekleyen var mı buraya yazın dayanışma içinde olalım.

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı tebligat gelmeye başladıTarım bakanlığı koruyucu giyimFarklı ilden gelecek olmama rağmen acilen kuruma çağırılıyorumKadrolu Memur iken istifa edip Sözleşmeliye başlanması durumunda Yıllık izin kullanımı?İkametgah taşımak zorunlumuTarım ve Orman Bakanlığında 14 yıldır GYS yapılmıyor(?)Tarim ve Orman Bakanligi göreve başlama 2024İçişleri Bakanlığı 1608 alımİçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Mülakat Tarihleri

Sözlük

Bi mola 1 Sait Faik Abasıyanık 2 Saklambaç filmi 1 2024 Eurovision şarkı yarışması finali 3 Her filme başlık açmak 2 aristokrasi 1 sevinç 1 ben bu yaz neredeydim 2 Raman Dağı 1 mobil sözlük 1

Son Haberler

KPSS ile memurluğa başlayan, işçilik süresine kıdem tazminatı veya emekli ikramiyesi alabilir mi?Miçotakis, Türkiye'ye geliyor: Masada hangi konular var?Jorge Jesus yönetimindeki Al-Hilal şampiyon olduSilahlı suç örgütüne operasyon: 29 gözaltıİstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?